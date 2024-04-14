تداعيات استراتيجية سلبية للرد الإيراني على "إسرائيل"

العالم - فلسطين المحتلة

وقال تامير هايمان، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" والمدير الحالي لـ"مركز أبحاث الأمن القومي" التابع لجامعة تل أبيب، إن الهجوم الإيراني أثبت أن الولايات المتحدة وتل أبيب لم تنجح في ردع إيران ومنعها من تنفيذ الهجوم.

وفي تصريحات نشرها موقع "مركز الأبحاث القومي" اليوم، لفت هايمان إلى أن إيران "نجحت في ضرب إسرائيل من دون أن تلزم الولايات المتحدة بالمشاركة في أي رد عسكري إسرائيلي على الهجوم". وعلى الرغم من أن هايمان اعتبر أن تصدي "إسرائيل" للهجوم الإيراني في إطار تحالف دولي وإقليمي شامل يكتسب أهمية كبيرة، إلا أنه استدرك بأن اعتماد تل أبيب على هذا التحالف "سيقلص من هامش الحرية المتاح لها" عندما تقرر الرد على هذا الهجوم.

من ناحيته، قال يارون بلوم، القائد السابق في جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، أن الهجوم الإيراني دلل على عمق اعتماد "إسرائيل" على الولايات المتحدة في تأمين الدفاع عن ذاتها.

وفي تصريحات نقلها موقع صحيفة "معاريف" اليوم الأحد، انتقد بلوم مبالغة تل ابيب في الحديث عن نجاحها في التصدي للهجوم الإيراني، مشددا على أنه "لولا الدور الأميركي لكان الرد الإيراني مختلفاً تماماً".