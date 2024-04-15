عبد اللهيان: إيران لن تسعى بتاتا لتوسيع نطاق الأزمات في المنطقة

العالم – خاص بالعالم

لكنه أكد على أن الرد الايراني سيكون فوري وأوسع وأقوى من سابقه، اذا اقدم الاحتلال على مغامرة جديدة.

وزير الخارجية الايراني اعتبر ان أزمات غرب اسيا تعود جذورها إلى الدور المخرب للكيان الصهيوني، وأن اساس الازمة في المنطقة هي حرب الابادة الاسرائيلية في غزة والضفة.

معربا عن استغرابه من قلق الغرب وخاصة لندن حيال الرد الايراني فيما تتغاضى عن حجم القنابل التي تلقى على غزة.

الموقف الايراني أوضحته الخارجية الايرانية على لسان المتحدث باسمها ناصر كنعاني، الذي أكد أنّ الرد كان ضروريا ومتناسبا نتيجةَ السلوكِ غيرِ المسؤول للاحتلالِ والغرب، مشددا على أن ايران عملتْ بطريقة مهنية في ردِها.



فيما اعتبر البرلمان الايراني عبر المتحدث باسمِ لجنة الأمنِ القومي والسياسة الخارجية فيه أبو الفضل عموئي أن رد طهران أحيا عملية الردعِ الايراني ضد الكيانِ الصهيوني.



مجلس الأمن والذي كان عقد جلسته الطارئة حول الرد الايراني، فشل في إصدار قرار ضد ايران، وأكد خلال جلسته الأمين العام للأممِ المتحدة انطونيو غوتيريش أن الوقتَ قد حانَ لنزعِ فتيلِ التوتر ووقفِ التصعيد في الشرقِ الأوسط. وأنّ المنطقة تواجهُ خطراً حقيقياً يتمثلُ في صراعٍ مدمرٍ واسعِ النطاق

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