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فيديو خاص: صحفي يكشف عن ضغوط كبيرة على الحكومة الايرانية!!

الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في طهران بأن ايران اليوم بدت في حلة ديبلوماسية لتوضيح الصورة وطبيعة عملية الوعد الصادق التي جرت فجر اليوم ومدى قانونيتها، مشيرا الى اجتماع وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبد اللهيان مع سفراء وممثلي الدول العربية والاجنبية في مقر وزارة الخارجية في العاصمة طهران بهذا الصدد.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: كان هناك كلام واضح وصريح لاميرعبداللهيان وكذلك لمختلف المسؤولين السياسيين والعسكريين الايرانيين ارادت ايران من خلال ذلك ان تسلط الاضواء على بعض النقاط وهي انها تصنف هذه العملية بانها قانونية ومشروعة.

وتابع : كذلك بيان بعثة ايران في الامم المتحدة الذي اكد ان الرد الايراني جاء في سياق البند 51 من ميثاق الامم المتحدة فيما يتعلق بحق الدفاع عن النفس، ضد الكيان الصهيوني الذي استهدف مصالح الجمهورية الاسلامية اكثر من مرة في مناطق مختلفة ومن بينها الهجوم الاخير على القنصلية الايرانية في دمشق.

واوضح مراسل قناة العالم ان ايران انتقدت المجتمع الدولي بسبب عدم الاجماع لاصدار ادانة لاستهداف القنصلية الايرانية واعتبرت ذلك انحيازا للكيان الاسرائيلي، واليوم تم استدعاء السفير البريطاني والالماني والفرنسي وتم تقديم احتجاج رسمي شديد على هذا الموقف المزدوج.

واكد ان هناك ارتياحا شعبيا من هذه العملية، وكان هناك ضغط كبير من الشعب على الحكومة لكي يقوم بضربة رادعة للكيان والرد على اعتداءاته، وشهدنا هذا الارتياح ايضا في دول محور المقاومة ايضا.

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