بينها عربية.. دول أقرت بالوقوف لجانب 'اسرائيل' في محاولة التصدي للرد الإيراني

العالم - ايران

والدول المعنية هي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، والأردن، الذي مرت عشرات الطائرات المسيرة عبر مجاله الجوي.

*الولايات المتحدة

أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن القوات الأميركية إعترضت "عشرات" الصواريخ والطائرات المسيرة أطلقت من إيران والعراق وسوريا واليمن.

ووفقًا لمسؤولين أميركيين مطلعين على الوضع تحدثوا لشبكة "سي إن إن"، فقد اعترضت القوات الأميركية أكثر من 70 طائرة بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه، و3 صواريخ باليستية على الأقل خلال الهجوم الإيراني.

وقال أحد المسؤولين إن السفن الحربية اعترضت الصواريخ الباليستية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

*فرنسا

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن فرنسا كانت من بين الدول المشاركة في الدفاع ضد الهجوم الإيراني على الكيان الإسرائيلي.

وأضاف "تمتلك فرنسا تكنولوجيا جيدة للغاية وطائرات ورادارات، وأعلم أنهم كانوا يساهمون بعمل دوريات في المجال الجوي"، مشيرا إلى أنه ليس لديه تفاصيل دقيقة عما إذا كانت الطائرات الفرنسية قد أسقطت أيا من الصواريخ التي أطلقتها إيران.

*بريطانيا

أسقطت المملكة المتحدة "عدداً" من المسيّرات التي أطلقتها طهران ليل السبت الأحد، وفق ما زعم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأحد.

وقال سوناك إن بريطانيا "أسقطت مسيّرات إيرانية خلال الهجوم على إسرائيل".

*الأردن

قال مصدران أمنيان إقليميان إن سلاح الجو الأردني اعترض وأسقط طائرات مسيرة إيرانية "انتهكت المجال الجوي للمملكة وكانت متجهة لإسرائيل".

وأضافا أن الجيش أيضا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب أي نشاط لطائرات مسيرة قادمة من اتجاه العراق وسوريا.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن القوات الأردنية "تصدت لبعض الأجسام الطائرة التي دخلت أجواءنا ليلة أمس".

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "سنستمر باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أمن الأردن وسيادته ولن نسمح لأي كان بتعريض أمننا للخطر".