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محادثة هاتفية بين وزيري خارجية إيران والسعودية

محادثة هاتفية بين وزيري خارجية إيران والسعودية
الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حول تطورات الأوضاع في المنطقة.

العالم-إيران

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها.

كما بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، في اتصال هاتفي، أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار.

وأعلن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مساء الأحد، أنه بحث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وجهود احتوائه.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت فجر ذات اليوم، عن بالغ قلقها جراء تطورات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وخطورة انعكاساته، داعية الأطراف إلى ضبط النفس.

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