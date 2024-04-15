بالصورة.. إصابات باطلاق الاحتلال النار على نازحين غربي غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية، أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار، صوب مئات النازحين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في مدينة غزة ومحافظة الشمال عبر جسر وادي غزة عند شارع الرشيد، ما أدى لإصابة إثنين منهما على الأقل.

وأضافت أن طفلة استشهدت متأثرة بجروح أصيبت بها أمس، جراء استهدافها وعائلتها من قبل قوات الاحتلال خلال محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة، عبر شارع الرشيد.

وكان خمسة مواطنين بينهم امرأة، قد استشهدوا، أمس الأحد، جراء استهداف مدفعية الاحتلال، النازحين على شارع الرشيد أثناء محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الغربية لمدينة غزة، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 33729 شهيدا، إضافة إلى إصابة 76371، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

مئات النازحين على شارع الرشيد خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة