عبد اللهيان:هدف إيران هو تحذير الكيان الصهيوني

العالم - ايران

وفي محادثة هاتفية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وأثناء شرحه العمليات القوية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الايرانية ضد الكيان الصهيوني، اوضح اميرعبدالليهان بأن ايران نفذت عمليات محدودة ودقيقة ضد المراكز العسكرية للكيان الإسرائيلي ردا على الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق.

وأدان وزير خارجية ايران دعم ألمانيا للكيان الصهيوني، مؤكدا على انه إذا أراد الكيان الاسرائيلي مواصلة مغامراته فإن الرد المتبادل سيكون فورياً وواسع النطاق.

وأعرب امير عبد اللهيان عن امله في ان تركز ألمانيا جهودها على وقف الحرب في غزة وإحلال السلام والأمن المستقرين من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى البحر الأحمر بدلا من إدانة اجراءات إيران المشروعة.

وبدورها صرحت وزيرة الخارجية الالمانية في هذه المحادثة بأن التطورات الأخيرة قد تسببت في زيادة الاضطرابات الشديدة في المنطقة وتظهر أن التوترات آخذة في التزايد، وعليه اعتبرت انه ينبغي ان تركز الجهود المشتركة على منع اتساع نطاق التوتر، مؤكدة على ضرورة إجراء أكبر عدد ممكن من المحادثات في هذا الوقت الخطير.

كما اضافت بيربوك بأن المانيا تحاول كل يوم لإنهاء هذه الحرب وتمهيد الطريق لتحقيق السلام الدائم.