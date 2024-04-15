معادلات جديدة للرد الايراني على الكيان الصهيوني   

العالم – العين الإسرائيلية

وبرغم الرقابة العسكرية المفروضة بنشر معلومات حول الخسائر التي تسبب بها الهجوم الايراني على الاهداف العسكرية في الكيان الاسرائيلي عبر المسيّرات والصواريخ كشف الاعلام العبري عن اصابه قاعدة نفاطيم.

وحول ما يعنيه ان تتمكن الصواريخ الايرانية التي اطلقت من مسافه 1600 كلم من اصابة قاعده نفاطيم الجوية المهمة جدا لدى الكيان الاسرائيلي، اكد فتحي كليب المتابع للشأن الاسرائيلي، انه بعيدا عن كل ما قدمته "اسرائيل" والدول المتحالفة معها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والدول العربية والاستخبارات التي حددت موعدا للضرب والاستنفارات العامة والطلعات الجوية خلال فترة تزيد عن عشر ساعات، فبالرغم من كل ذلك تمكنت الصواريخ الايرانية من الوصول الى هدفها.

ولفت كليب إلى أنه لو كان هنالك جرأه لدى الاحتلال الذي تحدث عن ان 90% و 99% من الصواريخ قد اسقطت كان يتجرأ ويقدم صورا للمكان الذي سقطت فيه الصواريخ الايرانية وباعتقادي انه لم يكن هنالك مواقع تواصل اجتماعي ولو لم تكن هنالك صورا من قبل الناس العاديين، حيث قدموا صورا عن الصواريخ التي سقطت على القاعدة وعلى موقع رامون لكان الاحتلال قد قال بأن الصواريخ لم تصل الى الكيان الاسرائيلي ونعلم جميعا ان الطائرات الاسرائيلية في اجواء الكيان ما يؤكد ان ايران حققت نصراً كبيراً على المحتل وعلى الدول المتحالفة معه.

وتطرق البرنامج الى الهجوم الايراني على الكيان الاسرائيلي ردا على اعتدائه على القنصلية الايرانية في دمشق غيّر الكثير من المعادلات واهمها معادله الرداء حيث فقد الاحتلال حرية الاعتداء على ايران من دون رد حقيقية.

ضيف البرنامج:

- فتحي كليب المتابع للشان الاسرائيلي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...