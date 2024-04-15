لبيد: نتنیاهو وحکومته أصبحا خطرا وجوديا على "إسرائيل"

العالم - فلسطين

وذكر لبيد في تصريحات للصحفيين قبل اجتماع لكتلة حزبه "هناك مستقبل" أن "هذه الحكومة، ورئيس الوزراء هذا، قد أصبحا خطرا وجوديا على إسرائيل".

وتابع قائلا "لقد دمرا الردع الإسرائيلي. أعداؤنا ينظرون إلى هذه الحكومة ويشمّون ضعفها ويرفعون رؤوسهم".

كما انتقد لبيد حكومة نتنياهو باعتبارها مسؤولة عن تصاعد هجمات المستوطنين الإرهابية،وقال "إذا لم نتخلص من هذه الحكومة فسوف تجلب علينا الدمار".

وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية في منشور على منصة إكس أن "العنف الإرهابي اليهودي" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد أصبح "خارج نطاق السيطرة".

وأطلقت إيران ليل السبت أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل ردا على عدوان استهدف قنصليتها في دمشق مطلع الشهر الجاري واستشهد فيه عدد من كبار العسكريين الإيرانيين.

هذا وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن نتنياهو أرجأ إحاطة أمنية بشأن التوتر مع إيران، كان قد دعا إليها قادة المعارضة اليوم الاثنين بسبب "ازدحام جدول أعماله".

من ناحية أخرى، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إلى إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن حتى أثناء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

وجدد باراك -في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم- اتهاماته لنتنياهو بأنه يتحرك لخدمة مصالحه السياسية الخاصة.

وقال باراك إن نتنياهو يرفض اتخاذ الخطوات الصائبة والتكاتف مع الرئيس الأميركي جو بايدن "لاعتبارات شخصية تتعلق بالبقاء السياسي".

وتابع "يجب أن تكون عودة المختطفين (الاسرى الاسرائيليين) هي الأولوية الأولى للحكومة حاليا، وينبغي تمكين فريق التفاوض من أجل التوصل إلى أفضل اتفاق ممكن".

كما حذر باراك من أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يريدان إشعال النار في الشرق الأوسط بأكمله.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالعمل على إطالة أمد العدوان على أمل الاحتفاظ بمنصبه، كما تتهمه بالإخفاق في تحقيق الأهداف المعلنة للعدوان ولا سيما القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.