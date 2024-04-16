الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠٢٤
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مقارنة بین ایران والکیان الصهیوني في الأهداف العسکریة

مقارنة بین ایران والکیان الصهیوني في الأهداف العسکریة
الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

استشهد أكثر من ثلاثين ألف فلسطيني بريء، معظمهم من النساء والأطفال، على يد الکیان الصهيوني في حربه على غزة، في حين استهدفت إيران القواعد العسكرية فقط في هجومها على الکیان الصهيوني.

العلم - ايران

روابط ذات صلة

"لوفيغارو": الهجوم الإيراني نجاح استراتيجي هائل من جميع النواحي

وزير الدفاع الإيطالي: الحماية من الهجوم الإيراني كلفت "إسرائيل" مليار دولار