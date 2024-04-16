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قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتعتقل 6 شبان

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتعتقل 6 شبان
الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين، وشنت حملة اعتقالات فيها.

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضحت مصادر محلية وشهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من المركبات العسكرية الحي الشرقي في المدينة، واعتقلت كلا من: عز الدين الزرعيني، محمد العجاوي، رامي العجاوي، فادي الصوص، وصبحي الجعفر، ورشدي الجمل، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، كما قامت بتخريب الممتلكات وعدد من المركبات في الحي.

كما اقتحم جيش الاحتلال عددا من أحياء المدينة عرف منها: حي البساتين، والمراح، وشارع الناصرة، كما تواجدت قوات الاحتلال بالقرب من مستشفى الرازي، واندلعت مواجهات مع الشبان دون أن يبلغ عن أي إصابات.

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