بالفيديو.. الاحتلال مرتعد من نتائج احتمالية الرد على الضربة الايرانية

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى ان الرد الايراني سبب لهم ازمة اكبر بكثير في 3 امور مهمة اولا دقة الضربة الايرانية وثانيا تحديد حجم هذه الضربة بناء على رؤية السياسيين والعسكريين والدبلوماسيين في الجمهورية الاسلامية ، وثالثا الفشل الاستراتيجي لدى الاحتلال الاسرائيلي.

وقال ان المحلل العسكري لصحيفة هارتس العبرية قال ان "اسرائيل" تخطط لضربة في ايران والخطر في ان يتم جر حزب الله والمحيط الى مواجهة عميقة، مضيفا انه في المستوى السياسي والعسكري على قناعة بتوجيه ضربة لايران لكنهم غير قادرين على تحديد هذه الضربة والنتائج المترتبة عليها.

واضاف المحلل الاسرائيلي ان بنيامين نتنياهو يواجه تحدي كبير من بن غفير وسموتريش الذين يطالبون برد انتقامي ولا يعلم اي حد الى ماذا يقود هذا الرد.

واوضح مراسلنا ان الاحتلال يريد ان يظهر انه رد ولكن مشكلتهم عدم معرفتهم الى ماذا سيقود هذا الرد وحجم الايراني المقبل، لان الجمهورية الاسلامية كانت واضحة بان هذه المرة كان الرد محدود ولكن المرة القادمة اذا كان هناك رد اسرائيلي فسيكون الرد فوري.

واضاف ان بذلك لن يكون امام قادة الاحتلال فرصة لتهيئة انفسهم للرد وسيكون الرد من كل اتجاهات ووستبدأ الازمة الحقيقية.

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