القوات المسلحة الإيرانية: سنقطع يد كل من يتطاول علينا +فيديو

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المواقف الإيرانية جادة وحاسمة في توعد الکیان الاسرائيلي بالرد المباشر على اعتداء، وهدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برد واسع ومؤلم على أدنى عمل يستهدف المصالح الإيرانية واكد لامير قطر تميم بن آل ثاني أن الدعم الأعمى الذي تقدمه بعض دول الغربية للكيان الإسرائيلي يوفر أرضية للتوتر في المنطقة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة لتل ابيب. بدوره أشاد الشيخ تميم بحنكة إيران في تصميم وتنفيذ الرد على الجريمة الإسرائيلية، واعتبره رسالة واضحة للجميع.

وفي السياق قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لنظيره الصيني وانغ يي إن الكيان الإسرائيلي اذا كرر هجماته الإرهابية على مصالح إيران وأمنها، فإن رد إيران سيكون حاسما. فيما رأى وزير الخارجية الصيني أن الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهاكا للقواعد الدولية. بدورها نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن 'وانغ يي' قوله إن بكين تقدر تأكيد طهران على عدم استهداف دول الجوار والمنطقة.

موقف الرئيس الإيراني ووزير خارجيته يتماشى مع موقف كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني الذي حذر تل أبيب من ارتكاب أي خطأ آخر ضد إيران، مؤكدا أن سرعة الرد الإيراني هذه المرة ستكون أقل من بضع ثوان.

حيث قال كبير المفاوضين الإيرانيين ، علي باقري كني ، ان " فليعلم الصهاينة هذه المرة انهم لن يمهلوا 12 يوما ولن يكون الرد عليهم هذه المرة يستغرق يوما او ساعة بل سيكون الرد في بضع ثواني وهذه هي القدرة العسكرية التي تتمتع بها الجمهورية الاسلامية الان"

بدورها أكدت القوات المسلحة الإيرانية إن طهران لا تسعى لتوسيع الحرب، لكنها ستقطع يد كل من يتطاول عليها. هذا الموقف أكده المتحدث باسم القوات المسلحة أبو الفضل شكارجي الذي قال إن أي عدوان من الكيان الإسرائيلي أو داعميه سيقابل برد أقوى من السابق، وأضاف أن ايران ليست من دعاة الحروب، داعيا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الى وقف دعم الكيان المحتل. واضاف شكارجي أن الرد الإيراني على الاعتداء الإسرائيلي أظهر جزءا من قوة طهران وصواريخها ومسيراتها التي تمكنت من عبور القبة الحديدية.