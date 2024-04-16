أميرعبداللهيان: الكيان الصهيوني المصدر الرئيس للتوتر في المنطقة

العالم – إيران

وفي محادثة هاتفية مع نظيرته الاندونيسية ريتنو مارسودي، ناقش وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان آخر التطورات في المنطقة وكذلك اتجاه العلاقات الثنائية بين طهران وجاكرتا.

وضمن تقديره و شكره لإندونيسيا على جهودها في إحقاق الحق ومساعدة فلسطين، وكذلك تصويت إندونيسيا السلبي في مجلس حقوق الإنسان لصالح إيران، دعا أميرعبداللهيان وزيرة خارجية هذا البلد لزيارة طهران.

كما ثمّن وزير الخارجية الإيرانية موقف جاكرتا بإدانتها العدوان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وأطلع نظيرته على آخر التطورات في المنطقة وخاصة الدفاع المشروع عن القوات المسلحة الإيرانية.

وأكد أميرعبداللهيان على أن إيران تحركت ضد العدوان الصهيوني في إطار القوانين الدولية، لافتا إلى أن المصدر الرئيسي للتوتر والحرب في المنطقة هو الكيان الإسرائيلي.

وأوضح بأن إيران لا تسعى أبدا إلى إثارة التوتر في المنطقة وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبقى دائما جزءً هاما من الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.

بدورها شكرت وزيرة خارجية إندونيسيا في هذه المحادثة أميرعبداللهيان على إبداء آرائه وشرح مواقف إيران، داعية إلى استمرار التشاور والتعاون والتفاعل مع إيران فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، موضحة أن إندونيسيا أكدت على أنه لا ينبغي أن يتم تناسي الأحداث والمستجدات في غزة ويجب أن تظل قضية فلسطين حية.

كما تناولت هذه المحادثة الهاتفية بعض القضايا الثنائية.