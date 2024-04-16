ضبط أكثر من طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان

العالم – إيران

وأدلى قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان لوكالة "إرنا" اليوم الثلاثاء، بأنه وبعد تلقي النخب الاستخبارية معلومات عن نشاط تجار المواد الأفيونية، قامت فرق العمليات الخاصة التابعة لشرطة مكافحة المخدرات في مدن سراوان، زابل، زاهدان وخاش بالتعرف على المتاجرين ووضع القضية على جدول أعمالها.

واشار إلى أنه في عملية شرطة سراوان لم يكن لدى تجار الموت الجرأة لمواجهة رجال الشرطة و لاذوا بالفرار تاركين وراءهم المخدرات التي كانت بحوزتهم وعليه تم ضبط 500 كلغ من الأفيون و100 كلغ من الحشيش من المكان الذي كانوا متواجدين فيه.

وأما في عملية شرطة زابل، أوضح قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان بأن عناصر الشرطة أصدرت أمرا بإيقاف سيارة بيجو محملة بالمخدرات إلا أن السائق لم يمتثل واستمر في السرعة والفرار لمسافة معينة و لاذ بالفرار بعد خروجه من السيارة، حينها تم تفتيش السيارة وتم العثور على 250 كلغ من المواد الأفيونية المخدرة.

كما أفاد جليليان بأن تجار الموت في خاش لاذوا بالفرار لعدم قدرته مواجهة رجال الشرطة تاركين ورائهم 297 كيلو و500 غرام من الأفيون في مكان تواجدهم.

وأضاف بأن عناصر الشرطة في إحدى قرى زاهدان أصدروا أمرا بإيقاف سيارة بيجو محملة بالمخدرات وتم إيقافها وضبط 55 كلغ من الأفيون أثناء تفتيشها وتم إلقاء القبض على أحد المهربين.

وخلص جليليان بالقول إنه وفي هذه العمليات الأربع للشرطة، تم ضبط ما مجموعه طن و112 كلغ من مخدرات الأفيون و100 كلغ من الحشيش، وتم إلقاء القبض على مهرب وحجز مركبتين، ومازالت الشرطة تلاحق المهربين الفارين لإلقاء القبض عليهم.