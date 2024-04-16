ممثل ألماني مخضرم ينشر فيديو يتهم فيه إسرائيل بالإبادة الجماعية (فيديو)

العالم - أوروبا

وخلال مقطع الفيديو المنشور على موقع فيسبوك والذي بلغت مدته ثلاث دقائق، طالب هالرفوردن-88 عاما- بوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر وإطلاق سراح “جميع الرهائن”.

ومن بين ما ظهر في خلفية شريط الفيديو، مقاطع فيديو لحركة حماس ومقتطفات من قناة الجزيرة الإخبارية القطرية. وتلا هالرفوردن في الفيديو قصيدة كتبها بالاشتراك مع ديتر ديم كاتب الأغاني وعضو البرلمان سابقا عن حزب اليسار.

وقال هالرفوردن عن أب من غزة قُتل طفله: “هل يجب أن أوصي هذا الأب بأن يكون هادئا مثل ضيف في برنامج حواري وبأن يحرص على عدم التفوه بمجرد كلمة تبدو معادية للسامية؟”

وعن السياسة الألمانية، قال هالرفوردن: “إنهم يتعهدون بالولاء للفصل العنصري، من ائتلاف إشارة المرور(الائتلاف الحاكم في ألمانيا) وصولا إلى حزب البديل من أجل ألمانيا”.

يذكر أن استخدام مصطلح الفصل العنصري فيما يتعلق بالدولة اليهودية في إسرائيل يعد مثار جدل شديد على الصعيد الأيديولوجي في ألمانيا.

وانتقد هاليرفوردن شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل متسائلا:” وهل يُفْتَرَض أن هذه ليست إبادة جماعية؟”.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل عدة أسابيع، قام هالرفوردن الممثل ومدير مسرح في برلين بمشاركة منشور على إنستغرام أبدى فيه موقفا معارضا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالب فيه الحكومة الألمانية بأن تبذل جهودا من أجل إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.