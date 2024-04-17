شهداء ومفقودون جراء قصف على غزة واصابة جندي "اسرائيلي" بجروح خطيرة

العالم- فلسطين

وافادت مصادر فلسطينية، بانه استشهد 9 مواطنين، بينهم 4 أطفال، الليلة الماضية، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

واضافت المصادر : "استشهد 7 مواطنين بينهم 4 أطفال، في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد مواطنان في قصف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة" .

* مشاهد من مجزرة رفح جنوب قطاع غزة

رفح

وأفادت مصادر فلسطينية "بفقدان 9 مواطنين نتيجة استهداف المنزل في حي الشجاعية. كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وقصفت طائرات الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة" .

وأفادت مصادر فلسطينية بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة الشعف شرق مدينة غزة. ‎وأعلن جهاز الدفاع المدني انتشال جثامين 6 شهداء من مناطق متفرقة من مدينة خانيونس.

* فيديو.. أطفال غزة .. بنك أهداف الاحتلال

أطفال غزة

وجددت طائرات الاحتلال قصف مناطق متفرقة من وسط قطاع غزة. وارتفعت حصيلة شهداء قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في مخيم المغازي إلى 10.

* فيديو.. لحظة وداع شــهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم المغازي وسط القطاع

مخيم المغازي

وأفادت مصادر محلية بقصف سيارة تابعة لشرطة الشجاعية ما أسفر عن استشهاد 8 من عناصر الشرطة والمارة شرقي غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و 110 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 33843 شهيد و 76575 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جيش الاحتلال : اصابة جندي بجروح خطيرة

من جانبه ، أفاد المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي أن " جنديا من وحدة شيلداغ أصيب بجروح خطيرة شمال قطاع غزة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وتم ايضا ابلاغ عائلته ".



"الأونروا": عثرنا في مدارسنا بخان يونس على قنابل لم تنفجر بوزن 450 كيلو غراما

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها " عثرت على قنابل لم تنفجر تبلغ زنتها 450 كيلو غراما، داخل مدارسها في قطاع غزة، بعد خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة" .

وقالت "الاونروا" في بيان لها مساء الثلاثاء، " إن وكالات للأمم المتحدة قامت بمهمة تقييم في خان يونس بعد خروج جنود الاحتلال في السابع من نيسان/ابريل من خان يونس، وأن الفرق الأممية واجهت عوائق كبيرة حالت دون عملها بشكل آمن بسبب وجود ذخائر وعبوات لم تنفجر، وخصوصا قنابل بزنة 450 كيلوغراما داخل مدارس وعلى طرق في المدينة" .

وذكرت الوكالة بأن "آلاف النازحين يحتاجون إلى مجموعة واسعة من المساعدات الحيوية، وخصوصا على صعيد الصحة والمياه والنظافة الشخصية والغذاء".

من جانبها قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد يوم الأربعاء إنها لا ترى أن مشروع قرار بالأمم المتحدة من السلطة الفلسطينية، يوصي بأن تنال عضوية كاملة في المنظمة، يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وأدلت توماس جرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في سول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

* فيما يلي أبرز تطورات الحرب على غزة بيومها الـ 194:

-قوات الاحتلال تقتحم طولكرم

-تصويت في مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين

-تجدد القصف شمال مخيم النصيرات

-اشتباكات عنيفة في طوباس

-الاحتلال يهدم منزلي أسيرين قرب الخليل

-اقتحامات صهيونية جديدة بالضفة

-شهيدان ومفقودون جراء قصف على حي الشجاعية

-الاحتلال يقتحم بلدة في الخليل

-حزب الله: أوقعنا جنودا صهاينة قتلى وجرحى