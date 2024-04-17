صواريخ حزب الله تطال موقع إسرائيلي غير مرئي.. ماذا حدث؟

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في جنوب لبنان، إن المقاومة الإسلامية منذ الصباح الباكر من اليوم الأربعاء بدأت باستكمال عملياتها للرد على توسع رقعة الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت العديد من القرى والمدن اللبنانية.وأضاف، أن المقاومة الإسلامية شنت أربع عمليات نوعية ومعقدة في الأراضي المحتلة.

وأشار مراسل العالم إلى أن المقاومة اللبنانية اسهدفت مقر فرقة الجليل 91 في ثكنة برانتيت، وأجهزة عليه بصواريخ بركان، كما استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال جنوب ثكنة برانيت.

وأوضح مراسل العالم أن موقع برانيت هو موقع مستحدث وغير مرئي من الأراضي اللبنانية، ما يؤكد دقة المقاومة الاستطاعية مراقبة لكل تحركات كيان الاحتلال الإسرائيلي.

هذا و كانت قوات الاحتلال شنت يوم الثلاثاء غارتين جويتين بمسيرتين استهدفت الأولى سيارة في محيط بلدة عين بعال جنوب شرق مدينة صور جنوبي لبنان وأدت الى استشهاد شخص وجرح آخرين.. واستهدفت الثانية سيارتين مدنيتين في بلدة الشهابية في جنوب لبنان وأدت لارتقاء ثلاثة شهداء وسقوط عدد من الجرحى بحسب مصادر طبية. وشن طيران الاحتلال غارة على بلدة يارون كما استهدف بقصفه المدفعي بلدات كفرشوبا وحلتا ووادي شبعا واطراف بلدة راشيا الفخار.

وبدورها ردت المقاومة الاسلامية في لبنان بالمسيرات وصواريخ الكاتيوشا وغيرها من الأسلحة على اعتداءات الاحتلال وغاراته متسببة في دوي صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات في الجليل الأعلى وإصبع الجليل ولأوقات متكررة.