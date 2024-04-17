حزب الله يزلزل الأرض تحت أقدام جنود الإحتلال

العالم - لبنان

عند الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة يواصل حزب الله في لبنان عملياته ضد مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده وآلياتهم دعماً لغزّة ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب والبقاع.

وفي جديد العمليات تم استهداف مقر القيادة واحد وتسعين في ثكنة برانيت، حيث أعلن حزب الله أن الاستهداف نفذ بصواريخ بركان وأصاب المقر بشكل مباشر.

وإلى الجنوب من الثكنة نفسها استهدف الحزب تجمعا لجنود الاحتلال بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية كما استهدفت تجمعاً مماثلا في محيط موقع راميا.

الى ذلك استهدف حزب الله آلية عسكرية أثناء دخولها موقع المطلة الإسرائيلي موقعاً قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال.

وفي السياق أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط أربعة صواريخ في الجليل الغربي أطلقت من جنوب لبنان. ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات متات، فسوطه، نطوعه، ألكوش، وحُرفيش بالجليل الغربي.

إلى ذلك نشر الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد توثق عملية استهداف منصة القبة الحديدية في مستوطنة كفربلوم شمالي فلسطين المحتلة، بمسيّرات إنقضاضيّة.

وكان حزب الله قد استهدف في وقت سابق بمسيرات انقضاضية منظومة الدفاع ‏الصاروخي في قاعدة بيت هلل وأصاب منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقع أفرادها بين ‏قتيل وجريح. كما استهدف بالأسلحة المناسبة عدة مواقع في ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة والبغدادي والسماقة في تلال كفرشوبا ومقر قيادة اللواء الشرقي في كريات شمونة وتجمعاً لجنود الاحتلال في ‏محيط موقع بركة ريشا ومقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون ومقر قيادة الفرقة مئة وستة وأربعين في جعتون.