تعرف على فوائد التمر لفقر الدم !

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وينصح بدمْج ثمار التمر ضِمن الأنظمة الغذائية المتبَعة ولكن مع الإشراف الطبي.

ويوجد أنواع عديدة من فقر الدم، ولعل أشهرها هو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وهو ما نتحدث عنه بمقالنا.

هل التمر يرفع نسبة الحديد في الدم؟ وهل يوجد أنواع محددة من التمر لعلاج فقر الدم!

يمكننا ذكر الإجابة وفقًا إلى تجارب: التمر لفقر الدم..التمر مفيد في حالة الأنيميا، وهو ما نوضحه لكم في مقالنا استنادًا إلى الدلائل العلمية1، ولكن دعونا نوضح في البداية ما داء فقر الدم، فتابعوا المزيد.

ما داء فقر الدم أو الأنيميا؟

فقر الدم هو انخفاض في الهيموجلوبين (Hb) أو الهيماتوكريت (HCT) أو عدد كرات الدم الحمراء.

ويجدر بالذكر أن فقر الدم ليس تشخيصًا، ولكنه عرض لحالة كامنة، يعتمد ظهور الأعراض على المريض أو لا ًعلى مسببات فقر الدم، و وحدة البداية، وكذلك وجود أمراض مصاحبة أخرى، وخاصةً أمراض القلب والأوعية الدموية.

يعاني -عادةً- المرضى المصابون بفقر الدم أعراضًا تشتمل على: الخمول، والضعف، والتعب، وقد يظهر فقر الدم الشديد مع الإغماء، وضيق التنفس، وانخفاض القدرة على تحمُّل التمارين الرياضية.

توجد أنواع متعددة من فقر الدم، تختلف وفقًا للسبب الرئيس لفقر الدم، مثل فقر الدم الناتج عن نقص حمض الفوليك، إلا إنه يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو النوع الأكثر شيوعًا من فقر الدم.

وهذا ما نتحدث عنه في مقالنا عن التمر لفقر الدم، ومدى دور التمر وفاعليته في التغلب على مثل هذا النوع من الأنيميا، وإليك الأسباب -عزيزي القارئ- فتابع معنا..

دلائل طبية على علاج التمر لفقر الدم، وكم حبة تمر في اليوم لعلاج فقر الدم؟

إن كنت تتساءل هل التمر يعالج فقر الدم؟ إليك الجواب في السطور القليلة القادمة..

أُجريت تجربة بحثية على مجموعة من الطالبات بالمرحلة الابتدائية بإيران عام 2018 يعانين فقر الدم، واعتمدت التجربة على تناول التمر مدة شهرين كاملين، ومن ثَم قياس مستويات الهيموجلوبين، والهيماتوكريت وتبيَّن ارتفاع ملحوظ في كليهما.

تشير هذه الدراسة إلى مدى فاعلية تناول التمر لفقر الدم، ويعود السبب في ذلك إلى القيمة الغذائية العالية لثمار التمر، مع صغر حجمها فإنها تعد من الأطعمة الخارقة لما تحتويه من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

وُجد أن 100 جرام من التمر أو ما يعادل 7 تمرات يحتوي على الآتي:

314 من السعرات الحرارية.

عشرة معادن أهمها: السيلينيوم، والنحاس، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التمر على نسبة عالية من الحديد؛ إذ تبلغ كمية الحديد في التمر نحو 0.3 ملجم إلى 10.4 ملجم لكل 100 جرام، ولذلك، فإن تناول بضع حبات من التمر يوميًا يمد الجسم بالحديد اليومي، كذلك يحتوي التمر على فيتامين C، والألياف، مما يعزز من امتصاص الحديد.

كذلك أشارت التقارير البحثية إلى أن أفضل أنواع التمر لعلاج فقر الدم هو التمر الأسود؛ إذ تبين أن محتوى الحديد في 100 جرام من التمر الأسود يعادل 166.5 ملجم.

كيف يمكنني تفادي نقص الحديد بالجسم؟

يمكننا تفادي نقص الحديد بالجسم من خلال اتباع نظام غذائي يتضمن توافر عنصر الحديد، ولعل بطل تلك الأطعمة هو التمر؛ تتعدد فوائد عصير التمر لفقر الدم، وكذلك يمكن أن يكون التمر لفقر الدم للحامل خيارًا آمنًا ولكن يفضل الإشراف الطبي قبل تناوُلِهِ.

وإليك -عزيزي القارئ- أفكارًا ووصفاتٍ سهلة وسريعة لدمْج التمر ضِمن نظامك الغذائي، ومنها:

منقوع التمر لفقر الدم.

عصير التمر لفقر الدم.

الحليب والتمر لفقر الدم.

طريقه دبس التمر لفقر الدم بالبان كيك.

ختامًا، تتعدد فوائد التمر والحليب لفقر الدم ؛ كونه مصدرًا جيدًا للحديد، وفيتامين سي المعزز لامتصاص الحديد بالأمعاء، كذلك تتعدد وَصَفَاتُهُ وطُرق دمْجِه بالنظام الغذائي المتبَع، يمكننا تناوُله بمفرده أو مشتقاته، مثل دبس التمر لعلاج فقر الدم.

ولا تقتصر فوائد التمر لفقر الدم عند هذا الحد، بل يمتلك قدرة عالية في محاربة الجذور الحُرة5 المسبب الأول للأمراض المزمنة، لأنه يعد من مضادات الأكسدة القوية، مما يعزز من حماية الخلايا بالجسم.