شاهد/مقر سري إسرائيلي تحت مرمى صواريخ ومسيرات حزب الله

العالم - لبنان

وقالت المقاومة اللإسلامية في بيان : إن الهجوم المركب أدى إلى تحقيق إصابة الموقع مباشرة ووقوع أفراده بين قتيل وجريح رداً على اغتيال الاحتلال لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية.

ويظهر مقطع فيديو لحظة إصابة طائرة انتحارية تابعة لحزب الله مركزا بداخله عدد من جنود الجيش الإسرائيلي في عرب العرامشة بالجليل الغربي.

وجاء في البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية بهذا الخصوص:‏

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‏13:15 ‌‎من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 هجومًا مركبًا بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى المركز الجماهيري وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.

وعلى خلفية ازدياد اعتماد حزب الله على المُسيّرات، قال ضباط إسرائيليون موجودون في منطقة الجليل، إن الحديث يدور عن أسلحة دقيقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والتي بإمكانها ضرب مواقع حساسة واستهداف قواعد عسكرية وجنود.

في السياق أفادت وسائل إعلام الاحتلال ارتفاع عدد الجرحى في الهجوم على عرب العرامشة إلى 14 بينهم 4 أصيبوا بجروح خطرة.

وقالت هذه الوسائل: ان مسيرات حزب الله في عرب العرامشة تصيب هدفها بدقة دون أن يعترضها شيء.

من ناحية أخرى استهدفت المقاومة الإسلامية وحدة المراقبة الجوية في ميرون رداً على الاعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل فيها

وقالت المقاومة ‏الإسلامية: استهداف وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون يأتي رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على ‏القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.