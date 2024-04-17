نتنياهو يشكر الغرب على دعمه وأمريكا تحذر من فرض حظر إضافي على إيران

العالم – خاص بالعالم

وهذا رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو يشكر القادة الاوروبيين الذين يتوافدون إلى تل ابيب لتقديم الدعم بل والتحريض على افتعال الأزمات.

وقال بنيامين نتنياهو - رئيس الوزراء الإسرائيلي:"اشكر وزيري خارجية كل من المانيا وبريطانيا على دعمهما المطلق وعلى وقوف البلدين في دفاع غير مسبوق ضد الهجوم الإيراني. إسرائيل ستتخذ قراراتها الخاصة فيما يتعلق بأمنها".

كذلك دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون مجموعة السبع إلى تبني عقوبات منسقة جديدة على إيران، وذلك قبيل اجتماع مع نظرائه في التكتل الغربي في إيطاليا الخميس.

وقال ديفيد كامرون وزير الخارجية البريطاني:"أعتقد أن هناك المزيد الذي يمكننا القيام به لإظهار جبهة موحدة.. يتعين توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها لإيران على خلفية دعمها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي كررت مرارا وقوف بلادها إلى جانب تل ابيب؛ انه لا ينبغي السماح بأن ينزلق الشرق الأوسط إلى وضع لا يمكن التنبؤ بنتائجه على الإطلاق.



وقالت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية:"زيارتي تهدف إلى تأكيد تضامن ألمانيا الكامل مع شركائنا الإسرائيليين. فرض المزيد من العقوبات على إيران سيكون موضع نقاش وزراء مجموعة السبع وعلى الجميع الآن أن يتصرفوا بحكمة ومسؤولية".

وأخيرا في سياق الدعم الاميركي؛ حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن واشنطن يمكن أن تفرض عقوبات إضافية على إيران لمواصلة تعطيل ما زعمت انه نشاط مزعزع .

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