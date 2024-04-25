تل أبيب تترقب إصدار مذكرات إعتقال دولية بحق القيادات الاسرائيلية

العالم – خاص بالعالم

رئيس مجلس الامن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي عقد اجتماعا عاجلا لتحديد الإجراءات الاستباقية لمثل هذا القرار المحتمل، ووفق مصادر فان الإجراءات تتلخص بحملة دبلوماسية دولية لمنع المحكمة الجنائية الدولية من اتخاذ مثل هذا القرار وتفعيل أدوات الاحتلال الدبلوماسية حول العالم واجراء رئيس الحكومة ننتنياهو محادثات هاتفية مع نظرائه في انحاء العالم لحضهم على الوقوف في وجه القرار المحتمل.

وقال بسام الصالحي –عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:"هذه القرارات تفضح طبيعة هذا الاحتلال ومدى الجرائم التي يرتكبها، وثانيا لانهم تعودوا على ان يكونوا فوق القانون الدولي وفوق المؤسسات الدولية، وبالتالي مجرد ان يعاملوا في اطار صحيح نسبيا من المفاهيم الدولية، فهذا يزعج الاحتلال الذي يرى في نفسه قوة اكثر غطرسة من اي مؤسسة دولية واكثر مكانة من أي قرار او قانون دولي".

الاحتلال الإسرائيلي يراهن على الولايات المتحدة الامريكية بشكل كبير في ان توفر له حماية من المعاقبة الدولية وهو ما بدا العمل عليه بالفعل من قبل السفارة الاسرائيلية في واشنطن.

لكن حتى الإدارة الامريكية في المرحلة الأخيرة أصبحت غير قادرة على ان توفر الدعم اللامحدود للكيان الإسرائيلي في ظل الانتقادات الشعبية للإدارة الامريكية والتي باتت تشكل ضغطا كبيرا مع اقتراب الانتخابات الامريكية .

وقال خلدون البرغوثي –خبير شؤون إسرائيلية:"الولايات المتحدة لا تريد محاسبة اسرائيل" وتدافع عنها ولكن في الوقت نفسه"اسرائيل" لا تعطي مجالا للولايات المتحدة للاستمرار بذلك حتى ان الولايات المتحدة اصدرت عقوبات ضد سلوك بعض الجنود في كتيبة نيتسح يهودا، لذلك فان المجتمع الدولي الكثير من الشعوب تريد ان ترى القاده الاسرائيليين يحاسبون، وان الولايات المتحدة قد يكون تأثيرها محدودا".

القلق الإسرائيلي من المحاسبة الدولية سيتحول الى كارثة على حكومة نتنياهو التي ستحمل مسؤولية عزل الكيان دوليا.

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