نقاشات إسرائيلية حول إحتمالية الرد الصهيوني على ايران وتداعياته

العالم – العين الإسرائيلية

وناقش البرنامج إحتمالية الرد الاسرائيلي على الهجوم الإيراني في الإعلام العبري والسؤال الأبرز كان، هل من الصحيح ضبط النفس وعدم الرد.

وحول صحة إعتماد سياسة ضبط النفس والجواب المحتمل عند الاحتلال اليوم، وفيما اذا كان الرد الاسرائيلي على الهجوم الايراني سيكون الان أم سيؤجل، أكد د. وليد محمد علي الباحث والمفكر السياسي، أن كلمة ضبط النفس غير دقيقة أساسا، حيث يتم حساب الكلفة والمردود والذي يقود المعركة بوضوح هي الولايات المتحدة الامريكية لان الكيان الصهيوني منذ السابع من اكتوبر تحديدا وان كانت هذه الذهنية ملاصقه له منذ تأسيسه فان كيان الاحتلال الاسرائيلي هو كيان متغطرس يفكر بتكبر، ويعتقد ان الاخرين لا يجرؤن على مواجهته وهم دون ذلك، فلا يأخذ بالحسبان قوته لذلك تعمي بصيرته، فما ادراك عندما يتصرف بغضب.

ولفت محمد علي الى أن الكيان الإسرائيلي يتصرف بطريقة ستؤدي إلى تدميرهذا المشروع لذلك فان الذي يقود فعلا مشروع الضربة أو عدم الضربة للكيان هي الولايات المتحدة الامريكية، لكن الولايات المتحدة تحسبها من زاوية"الكلفة والمردود"، ما هي التكلفة اذا اقدموا على هذا الهجوم، وما هو المردود الذي سيصبح هل الكلفة اعلى من المردود؟

ونوّه محمد علي إلى أن الولايات المتحدة الامريكية تسعى قدر الامكان ان تكون الضربة لا تستجلب مردودا قويا من ايران، هي تسعى الى ذلك، ولكن هل هذا ممكن؟ لانه حتى الولايات المتحدة وقعت بسلسلة من الاخطاء ايضا لا تقل عن اخطاء الكيان، بتجارب كل معاركها التي خاضتها في السنوات الماضية، حيث الاساس ان الولايات المتحدة فقدت هيبتها، كما ان الكيان الاسرائيلي فقد هيبته.

وبيّن محمد علي أن الولايات المتحده كانت سابقا مجرد تهديدها فهي ترضع الاخرين فتعتبر نفسها قد انتصرت فاين الان هيبتها؟ وحول أسرار نتنياهو بالرد ونتنياهو كشخص هو موضوع آخر فهو يتصرف في حالة من الغضب وحالة من الدفاع عن الذات وهوالان يدرك بعمق انه بمجرد وقف المعركة ووقف هذه الحرب أنه ذاهب للمحكمة التي ستحاكمه ولن تكتفي إلا بادانته وتشعره بأنه المسؤول عن تلك المصيبة التي وقعت بالكيان قبل السابع من اكتوبر باسم التعديلات القانونية.

كما تطرق البرنامج الى الرد الاسرائيلي على ايران الآن والذي قد يؤدي الى مخاطر فقدان إمكانيه التسوية الامريكية في المنطقة والتي بأساسها التطبيع مع السعودية وانهاء البرنامج النووي الايراني لابد من التفكير في مصلحة الكيان استراتيجيا قبل الاقدام على الرد الفوري

كما ناقش البرنامج موضوع أي ردّ إسرائيلي غير محسوب على ايران قد يؤدي الى حرب معها قد يسبب مخاطر كثيرة على الكيان الاسرائيلي الذي لا يحتمل حربا وتستمر لسنوات مع ايران وهذا بالتالي سيمثل خطا استراتيجيا حسب الجنرال السابق "يسرائيل زيف" قائد شعبة العمليات في جيش الاحتلال سابقا.

ضيف البرنامج:

-د . وليد محمد علي الباحث والمفكر السياسي

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