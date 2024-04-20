مسؤول عراقي يكشف للعالم إجراءات الحكومة حول حادثة معسكر كالسو

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واشار العنزي الى أن هذه القاعدة كانت تستخدمها قوات الولايات المتحدة الامريكية كقاعدة استراتيجية لادارة الفرات الاوسط، هي الآن قاعدة تابعة لوزاره الدفاع وتحديدا لآمرية موقع بابل، منوها إلى أن هذه الآمرية عملها الحقيقي هو ادارة شؤون الجرحى لقواتنا الامنية.

ولفت العنزي إلى أن جزءا صغيرا من هذه القاعدة او الجناح داخل القاعدة تستخدمه ألوية الحشد الشعبي كمقرات خلفية، ونحن كحكومة محلية في بابل متمثلين بمجلس المحافظة وجهنا وبسرعة كبيرة جدا دائرة صحة بابل والدفاع المدني في بابل وقائد شرطه بابل وكانت هنالك استجابة سريعة وتم نقل المصابين الى المستشفيات والحمد لله تم خروجهم بالكامل بعد اكتسابهم الشفاء.

ونوه العنزي بأن الدفاع المدني كان له دور فعال في إخماد الحرائق الكبيرة التي اشتعلت وبسرعة كبيرة تم اطفاء هذه النيران، واننا كحكومة محلية قمنا بعملنا واما ما تبقى فالمعني بالموضوع هي الحكومة الاتحادية.

وكانت قد سارعت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم السبت، بنفي نسب الانفجار الی قواتها في العراق.

وأصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانا، أكدت فيه أنها تجري تحقيقا وأنها ستعلن تفاصيل الحادث في حال انتهاء التحقيق الأولي.

وتوعد الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، بأنه "سيتم الرد على من يقف خلف الاعتداء على مقر الحشد في بابل كائناً من يكون".

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