نصائح مهمة..ماذا تفعل لو علقت سيارتك في السيل؟

العالم- حوادث

وتعد الفيضانات والسيول الأكثر شيوعًا بين جميع الكوارث الطبيعية المرتبطة بالطقس، وترتفع معدلات الخطر على الطرق، فماذا تفعل إذا كنت تقود سيارتك وحدثت سيول أو فيضانات؟

وفقًا لموقع "فوربس"، أولاً وقبل كل شيء، حاول تجنب المناطق التي غمرتها الفيضانات، فإذا رأيت الماء على الطريق، استدر فورًا إذ يمكن أن يكون أعمق بكثير مما يبدو.

السيول الخاطفة

تحدث الوفيات الأكثر شيوعًا بسبب الفيضانات عندما تصطدم المركبات بالمياه المندفعة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي.

وتعد السيول الخاطفة من أخطر أنواع الفيضانات بسبب سرعتها وقوتها التدميرية، ويمكن أن تحدث في غضون دقائق من هطول الأمطار وبدون سابق إنذار.

ويؤدي ارتفاع مستوى الماء بمقدار 6 بوصات إلى فقدان السيطرة على سيارتك، وارتفاع المياه سيكون أكثر خطورة، وذلك لأن إطارات سيارتك يمكن أن تعمل كجهاز تعويم في المياه الضحلة.

ويكفي قدمين من الماء لتعويم سيارة وزنها 3000 رطل، وإذا تعرضت سيارتك للفيضان، فإليك بعض النصائح:

اخرج من سيارتك على الفور وابحث عن أرض مرتفعة.

إذا جرفت المياه سيارتك وغمرتها المياه، فحاول ألا تشعر بالذعر، حافظ على هدوئك وانتظر حتى تمتلئ السيارة بالماء، فبمجرد امتلاء السيارة، ستتمكن من فتح الباب "يجب أن يكون ضغط الماء متساويًا بين الجزء الخارجي والداخلي للسيارة حتى يفتح الباب".

احبس أنفاسك واسبح إلى السطح.

إذا جرفتك مياه سيول سريعة الحركة عندما لا تكون في السيارة، فقم بتوجيه قدميك نحو مجرى المياه.

تجاوز دائمًا العقبات، مثل أغصان الأشجار في الماء، وليس تحتها أبدًا.

إذا وصلت إلى جسم فوق مياه الفيضان، مثل مبنى أو شجرة، فابق في مكانك وانتظر الإنقاذ.

حافظ على هدوئك عند وصول المساعدة واتبع تعليمات فريق الإنقاذ.