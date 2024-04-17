قيادي بحرس الثورة: الرد على اي عدوان صهيوني محسوم مائة بالمائة

العالم - إيران

وقال العميد حاجي زاده في تصريح للصحفيين حول كيفية رد طهران على اي عدوان صهيوني محتمل : سنرد على أي عدوان صهيوني مائة في المائة وهذا الأمر محسوم ولا قلق لدينا بتاتا في هذا الشأن.

يذكر أن استطلاع للرأي جراها باحثون في الجامعة العبرية في القدس، اظهر أن غالبية المستوطنين في فلسطين المحتلة يعارضون الهجوم على إيران كرد على عملية "الوعد الصادق" التاريخية التي نفذها حرس الثورة الاسلامية على اهداف اسرائيلية ليلة السبت/الأحد الماضي.

وكشف استطلاع الرأي نُشرت نتائجه يوم امس الثلاثاء، أن 74بالمائة من المستوطنين يعارضون رد تل أبيب على الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية باتجاه فلسطين المحتلة.

ووجد 52 بالمائة منهم أن الرد على الهجوم الإيراني ليس مجدياً لإنهاء الصراع الحالي، بينما اعتبر 48بالمائة أنه يجب على تل أبيب الرد حتى لو تسبب ذلك في تمديد الصراع بين الطرفين.