حزب الله: 'إسرائيل' عاجزة دون وقوف العالم المستكبر معها

العالم -لبنان

وقال الشيخ قاسم في كلمة له خلال اللقاء السياسي الذي نظَمه تجمع العلماء المسلمين : "زوال الكيان الصهيوني تراكمي ومساره الوحشية والظلم، ونصر فلسطين تراكمي ومساره الجهاد والشهادة والصبر"، مضيفًا: ""إسرائيل" عاجزة دون وقوف العالم المستكبر معها".

وأشار الشيخ قاسم إلى أنَ "أمرَين يوقفان الحرب: أميركا وانتخاباتها، وحدث استثنائي تعجز عن مواجهته "إسرائيل""، مؤكدًا أنَ مشروع "الشرق الأوسط الجديد أُسقط مرة أولى في لبنان في تموز 2006، ومرة ثانية في سورية، وهذه الثالثة".

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله: "فرضنا قواعد في المواجهة حققت كل الأهداف، منها خَمس: مساندة أهل غزة، وإشغال العدو وتهجير مستوطنيه وتكبيده الخسائر وتثبيت الردع، وذلك باستخدام الحد الأدنى من القوة التقليدية، مع تضحيات ثمينة لكنها طبيعية في مواجهة الأخطار الكبرى التي نواجهها".

وحول الوضع اللبناني الداخلي، شدَد الشيخ قاسم على حرص حزب الله على الوحدة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي بالحوار وفق الدستور.