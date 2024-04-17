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قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة

قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة
الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعرب قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران الجنرال إسماعيل قاآني، في رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عن تعازيه باستشهاد عدد من أبنائه وأحفاده اثر الغارات الجوية لجيش الإحتلال الإسرائيلي على غزة.

العالم - ايران

وكتب الجنرال إسماعيل قاآني في هذه الرسالة معزيا، إن دماء هؤلاء الشهداء وغيرهم من شهداء عائلة المجاهد هنية أثبتت للعالم أجمع المدرسة الجهادية لقادة المقاومة وعائلاتهم الذين يستشهدون في سبيل الله والدفاع عن غزة وعن شرف وكرامة الأمة.

وأضاف أن ثباتكم وثقتكم بالله لحظة تلقي خبر استشهاد أبنائكم واحتساب الأجر عند الله والتأكيد على "أنهم أيضا أبناء هذه الأمة ولا يختلفون عن غيرهم" و"أن كل الشهداء هم أبناؤكم وجزء من عائلتكم"، انما ذلك من ركن الإيمان العميق والثابت لديكم، ومن روح القيادة التي نشهدها لديكم دائمًا.

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