أمريكا غاضبة من قصف 'إسرائيل' على قنصلية إيران بدمشق..لماذا؟!

العالم - الأميركيتان

ووفقا للصحيفة، غضبت واشنطن كذلك من أن "إسرائيل" لم تصدر بعد الهجوم سوى إخطار "منخفض المستوى".

وكتبت الصحيفة: "أعرب المسؤولون الأمريكيون علنا عن دعمهم لــ[إسرائيل]، لكنهم كانوا غاضبين في الخفاء لأن [إسرائيل] اتخذت هذا الإجراء العدواني ضد إيران دون استشارة واشنطن".

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين وجدوا أنفسهم في "موقف غريب ومحرج": "لقد ظلوا في حالة جهل بشأن التصرفات المهمة لحليفتهم الوثيقة إسرائيل، على الرغم من أن إيران، الخصم القديم، أبلغتهم مسبقا عن نواياها للانتقام من الكيان الصهيوني".

وبحسب بعض المسؤولين الأمريكيين، كيان الإحتلال ليس فقط انتظر حتى اللحظة الأخيرة لإبلاغ خططه إلى واشنطن، بل أرسل أيضا إلى الولايات المتحدة "إخطارا منخفض المستوى نسبيا" بعد الضربة في سوريا.

وكذلك لم يبلغ الجانب الإسرائيلي، الأمريكيين بمدى حساسية هدف الضربة في سوريا، رغم أن التخطيط لها بدأ قبل شهرين.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، "اعترف الإسرائيليون في وقت لاحق بأنهم لم يقدروا بشكل كاف مدى تأثير الضربة، وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين إن المسؤولين الإسرائيليين "أخطأوا بشدة في حساباتهم عندما اعتقدوا أن إيران لن ترد بشكل حاسم".

يذكر ان الكيان الصهيوني شن هجوما جويا صاروخيا على القنصلية الايرانية في دمشق ما ادى الى استشهاد اللواء محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي وهما من كبار المستشارين العسكريين الايرانيين لمكافحة الارهاب في سوريا و 5 من الضباط المرافقين لهما.