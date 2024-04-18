البحرية الأمريكية أنفقت مليار دولار في الأسابيع الماضية لصد هجمات اليمنيين

العالم - الاميركيتان

قال ديل تورو للمشرعين في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي إن البحارة المنتشرين في البحر الأحمر والشرق الأوسط يعملون “بشكل جيد للغاية”، لكنه قال إن الكونغرس يجب أن يوافق على ملحق إضافي لتجديد الذخائر التي يتم إنفاقها في المنطقة.

وقال: “إننا نقترب الآن من إنفاق مليار دولار على الذخائر”. “نحن بحاجة إلى تمرير هذا الملحق هذا الأسبوع.”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس.

وقد أقر مجلس الشيوخ بالفعل مبلغًا إضافيًا للأمن القومي بقيمة 95 مليار دولار تقريبًا لدعم حلفاء واشنطن في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتحرك مجلس النواب في جهد مماثل هذا الأسبوع. ومن شأن هذا المبلغ الإضافي أن يساعد القدرة الصناعية الأمريكية، بما في ذلك الدفاع الصاروخي.

وقال ديل تورو، إن البحرية تطلق صواريخ Standard Missile 2 وStandard Missile 6 باهظة الثمن، والتي تكلف كل منها عادةً أكثر من 2 مليون دولار.

وتقاتل الولايات المتحدة منذ أشهر الجيش اليمني، الذي بدأ بمهاجمة سفن كيان الاحتلال في نوفمبر/تشرين الثاني رداً على العدوان الصهيوني الدموي على غزة.

وقال الجيش اليمني إنه يدافع عن الشعب الفلسطيني، وأوضح، أنه يستهدف السفن أو القوارب المتجهة إلى كيان الاحتلال.

وكانت تكلفة الدفاع عن تلك السفن مرتفعة. وقد سخر الجيش اليمني من الولايات المتحدة لإطلاقها صواريخ باهظة الثمن لهزيمة طائراتهم بدون طيار والتي من المتوقع أن تكلف 10000 دولار أو أقل.