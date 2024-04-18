الشيء الوحيد الذي وجدته نازحة فلسطينية من بيتها المدمر

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم ان عدداً من سكان المخيم عادوا ليتفقدوا منازلهم الا انهم لم يجدوا سوی ركاماً مكان منازلهم.

وأكد أحد المواطنين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم في المخيم اننا فقدنا كل شئ بعد قصف المخيم، لكننا لانزال صامدين.

وأوضح ان المخيم كان عبارة عن منطقة مدنية لاتربطها أي صلة بالعمل السياسي ولا العمل العسكري، لكن الاحتلال تعمد في قصف هذه المنطقة المأهولة بالسكان.

وعثرت مواطنة فلسطينية علی قطعة قماش من وردة فستانها تحت الانقاض وقالت لقناة العالم انها كل مابقي مما كنت أملك في هذه الدنيا مؤكدة انها أجبرت علی ترك بيتها دون حمل أي شيء.

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