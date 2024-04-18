بعد الرد الإيراني..قدرة الردع الإسرائيلية تتلاشى شيئاً فشيئاً

العالم – العين الإسرائيلية

ويرصد البرنامج الهجوم الايراني على الكيان الاسرائيلي الذي ما زال يحفر في عقول الصهاينة وقلوبهم، حيث كانت المسيرات والصواريخ تتساقط كالمطر محدثة خسائر مادية ومعنوية فادحة بالاسرائيليين الذين شاهدوا آثار الاسلحة التي استخدمت في هذا الهجوم.

وألقى البرنامج الضوء على مواقع التواصل الاجتماعي الاسرائيلية التي ضجت بالتعليقات المتواصلة على الهجوم الايراني حتى الان ورأت ان نتنياهو ترك الإسرائيليين لمصيرهم في مواجهة إيران.

وعرض البرنامج بعض التغريدات الإسرائيلية، فقد غرد"أورل" على موقع انستغرام قائلا:" لا أصدق أنهم أطلقوا علينا هذا الصاروخ ولم نرد بعد"، وقال"ايمو":" ترى ولا تصدق وفق ذلك هناك من يقولون لنا ان لا نرد"، ومشارون قال:" الايرانيون أجروا تجربة علينا.. في المرة المقبلة سيكون الأمر اسوء اذا لم نرد".

وفيما يتعلق بعدم نسيان الصهاينة ليلة الهجوم الإيراني، وأثر هذا الهجوم الحقيقي الذي شاهد فيه الإحتلال الاسلحة الايرانية المحلية الصنع التي تستخدم داخل كيانهم، بيّن خليل نصر الله المتابع للشان الاسرائيلي انه: وفقا للتسريب الحاصل بانه لو سمع الجمهور ماذا يحصل من نقاشات في مجلس الحرب والحقائق لتركوا ورحلوا وهذا مؤشر على طبيعه الضربة، حتى المشاهد التي يتم عرضها فهو يلم عن جزء من البروباغاندا لمحاولة تصوير ان هناك انجاز بمكان معين، علما انه على ما يبدو عند كل مسافة يقطعها الصاروخ يرمي مخزنا من مخازن الوقود لديه، لاننا شهدنا في سماء القدس وشهدنا في سماء العملية مكان الاستهداف موقعي "نفرتيم ورامون" بان الصواريخ كانت القبة تنطلق والدفاعات كانت تعبر وترمي شيئا ما. واصلا هي مسوده ببعض الامور التي لها علاقه بتضليل الدفاعات الجويه ونحن امام مشهد اختراق كبير على الدفاعات الجوية الاسرائيلية وبالتالي فإن هذه الضربة من الطبيعي جدا ان تحفر لدى الاسرائيليين.

ولفت نصر الله إلى أنه بعد تاريخ 7 اكتوبر مشهد العبور الذي حصل من قبل مقاومه الاسلاميه حماس حماس وتغطيه سباق فلسطين المحتله بالصواريخ الايرانية لاول مرة في التاريخ حيث حضرت امامهم الكثير من المشاهد، منها مشهد لبنان والذي في الاساس لا يستطيعون فيه صد المسيرات والصواريخ بالشكل فيما اذا استخدمت انواعا من هذا النوع، وكيف سيكون المشهد داخل فلسطين المحتلة.

ونوّه نصر الله إلى أن النقطة الاساس تتمثل في أن هذا الشعور بالامن في دوله آمنة يتم فقده، وهذا فيما يتعلق بوجود الناس وبقائهم أصلا في فلسطين، وبالتالي تآكل قدرة الردع الموجودة لديهم فموضوع الردع يتلاشى شيئا فشيئا وهو موضوع واسع جدا ونزال هنالك نوع من توازن الرذاع مع المقاومه في لبنان فالكيان الاسرائيلي يرضع بمكان معين والمقاومه ترضع في مكان معين ولم يقل احد ان هنالك تفوق ولو كان يوجد في تفوق للمقاومه كانت الامور قد انتهت لكن في توازن في الرداء ولكن مع الايرانيين فان الايرانيون يثبتون فيما يسمى بتحرير القوه ان كانت مقبله واي شيء سنرجع الاحتلال

وبين نصر الله أن موضوع الردع يوجد فيه توازن في لبنان حيث تردع بمكان معين والمقاومة تردع بمكان معين، ولم يقل احد ان هنالك يوجد تفوق، ولو كان هنالك تفوق للمقاومة لكانت الامور قد انتهت، لكن يوجد توازن في الردع، واما الايرانيون الان يثبتون ما يسمى بـ"تحرير القوة" التي كانت مكبلة واي شيء سنردعه وبالتالي فان قواعد الاشتباك قد بدأت ومن الطبيعي جدا انه اذا كان هنالك شيء من الردع الاسرائيلي فقد سقط بشكل كبير جدا ونحن أمام مرحلة كبيرة لذلك فان الأمور معقدة.

كما القى البرنامج الضوء على الرد الايراني على الاعتداء الذي استهدف قسم الشؤون القنصلية في السفارة الايرانية في دمشق لم تتوقعه الاستخبارات الصهيونية وحتى قيادة جيش الاحتلال، وهذا فشل سريع قد تكون له تداعياته كما يقول ليبرمان وزير الحرب الصهيوني سابقا.

ضيف الحلقة:

-خليل نصر الله المتابع للشأن الاسرائيلي

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