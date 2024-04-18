'لازاريني' يحذر من الرضوخ لطلب الاحتلال حل 'الأونروا' + فيديو

العالم – خاص بالعالم

بعد مرور 195 يوم على حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي أحرقت الشجر والبشر وأجبرت الشعب الفلسطيني على النزوح من مساكنه وهدمت منازل على رؤوس ساكنيها وأوقعت عشرات الآلاف بين شهيد وجريح ومفقود، هناك مشكلة تتفاقم يوواً بعد يوم.. وتظهر آثارها الكارثية أكثر فأكثر، إذ دقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" ناقوس الخطر من جديد بخصوص خطر المجاعة في قطاع غزة.

وحذرت الوكالة على لسان مفوضها العام فيليب لازاريني من خطة خبيثة لإنهاء عملها في القطاع، متهمة كيان الاحتلام بعرقلة إدخال المساعدات والسعي لتصفية أنشطة الوكالة في القطاع.

وفي طلمته بمجلس الأمن الدولي قال لازاريني: اليوم تجري حملة ماكرة لإنهاء أنشطة الأونروا وهو ما ستكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين في جميع أنحاء غزة تحكم مجاعة من صنع الإنسان قبضتها في الشمال بدأ الرضع والأطفال الصغار يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف، وعلى الجانب الآخر من الحدود هناك من ينتظر الطعام والمياة النظيفة لكن لا يسمح للأونروا بتقديم هذه المساعدات وإنقاذ الأرواح.

ولطالما اشتكت الأمم المتحدة من عقبات تحول دون إدخال المساعدات و توزيعها في أنجاء قطاع غزة.

وأخيراً وبعد تصاعد الغضب العالمي من الأزمة الإنسانية في القطاع إثر اغتيال جيش الاحتلال موظفي إغاثة من منظمة المطبخ المركزي العالمي بغارة جوية أجبر كيان الاحتلال على الموافقة على إعادة فتح معبر إيريز شمال غزة والاستخدام المؤقت لميناء أسدود جنوب كيان الاحتلال، إلا أنها غيركافية بحسب المنظمات الدولية، حيث أكدت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة توفر مساعدات منقذة لحياة المدنيين لكنها ليست كافية على الإطلاق ولا تعد إلا بداية صغيرة.

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