مندوب روسيا: أقل ما يجب علينا القيام به، قبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

العالم _ فلسطين

وشدد نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن على "أهمية وقف إطلاق النار وفقا للقرار 2728، ولعدم الالتزام به من حق المجلس فرض عقوبات على المخالفين والمخربين الذين يقوضون قراراته".

وأضاف: "سنعود إلى هذه القضية في المستقبل القريب جدا".

كما أكد نيبينزيا أن كل استخدام من قبل الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي على مشاريع قرارات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتسبب بمقتل آلاف المدنيين الآخرين في القطاع.



كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن المجلس ملزم هنا والآن بدعم قبول فلسطين في الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.

وقال نيبينزيا: "أقل ما يمكننا ويجب علينا القيام به، وفقا لجميع الضروريات الأخلاقية، هنا والآن، هو تلبية طلب فلسطين للانضمام إلى صفوف أعضاء الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن فلسطين قطعت شوطا طويلا ومؤلما في هذا الاتجاه، وحصلت على صفة دولة مراقب لدى الأمم المتحدة منذ عام 2012 وليست عضوا في المنظمة.

وأضاف أنه "لم يتبق سوى خطوة واحدة لاتخاذها للحصول على العضوية الدائمة، ونحن ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية".

وتابع: "نحن مقتنعون بأن الاعتراف بوضع فلسطين المتساوي مع "إسرائيل" سيسهم في حل طويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".



كما أكد نيبينزيا أن موسكو ستعود في المستقبل القريب إلى مسألة فرض عقوبات على إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد نيبينزيا على "أهمية وقف إطلاق النار وفقا للقرار 2728، ولعدم الالتزام به من حق المجلس فرض عقوبات على المخالفين والمخربين الذين يقوضون قراراته".

وأضاف: "سنعود إلى هذه القضية في المستقبل القريب جدا".

كما أكد نيبينزيا أن كل استخدام من قبل الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي على مشاريع قرارات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتسبب بمقتل آلاف المدنيين الآخرين في القطاع.