صعدة.. مسيرات كبرى دعما لمظلومية غزة

العالم – اليمن

ورفع المشاركون في المسيرة الجماهيرية التي خرجت في المدينة، هتافات البراءة من اليهود والتأكيد على الاستمرار في الانتصار لمظلومية غزة والشعب الفلسطيني.

وخاطبوا حكومات وأنظمة الشعوب العربية والإسلامية بأهمية أن يكون لها موقف تجاه حرب الإبادة الجماعية في غزة ، وأن يعوا خطورة اليهود وعداوتهم الشديدة للأمة بكلها.

المشاركون في المسيرة الجماهيرية أكدوا أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا وقضية الأمة الأولى والأساسية وأن على الأمة حماية المقدسات ورعايتها والمبادرة لتحريرها فمعركة تحرير القدس الشريف وكل فلسطين لا تخص الشعب الفلسطيني وإنما هي مسؤولية الأمة بأكملها.

كما أكدوا على أهمية وضرورة الاستمرار الدائم في الأنشطة والفعاليات والمظاهرات دعما واسنادا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم، مباركا العمليات البطولية لرجال الجهاد والمقاومة في مختلف الفصائل الفلسطينية والجبهات المساندة.