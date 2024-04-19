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الاحتلال يقتحم المغير شرق رام الله ويعتقل شابا شمال سلفيت

الاحتلال يقتحم المغير شرق رام الله ويعتقل شابا شمال سلفيت
الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية المغير، شرق رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، شابا من قرية مردا، شمال سلفيت.

العالم - فلسطين المحتلة

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شرق رام الله، وفتشت عددا من المنازل، وأخضعت ساكنيها لتحقيق ميداني، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت في القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وتتعرض قرية المغير لاقتحامات واعتداءات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنون، إذ استشهد قبل نحو أسبوع الشاب جهاد أبو عليا (25 عاما) برصاص مستوطنين، إضافة إلى إحراق عدد من المنازل والمركبات.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابا من قرية مردا، شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت الشاب أحمد طلال سعيد (25 عاما) بعد أن اعتدت عليه بالضرب، وفتشت منزل ذويه.

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