شاهد.. اشتباكات ضارية بالمنطقة الوسطى تكبد الاحتلال خسائر بشرية

العالم - خاص العالم

غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

في الشمال تجدد القصف الاسرائيلي على مناطق متفرقة في تل الزعتر ومدينة غزة وبيت لاهيا وبيت حانون ومخيمي جباليا والشاطئ، ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى.



القصف العنيف امتد الى مخيم النصيرات في وسط القطاع، ورفح في الجنوب. عدوان لا يتوقف منذ اكثر من ستة اشهر رفع عدد ضحاياه الى نحو اربعة وثلاثين الف شهيد واكثر من ستة وسبعين الف مصاب جلهم من الاطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة في غزة.

جرائم تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية الرد عليها، حيث دكت كتائب القسام القوات الاسرائيلية المتواجدة في محور نتساريم جنوب غزة بقاذئف الهاون من العيار الثقيل.

ووسط اشتباكات ضارية في المنطقة الوسطى، اوقعت القسام قوات اسرائيلية متوغلة في كمين شمالي مخيم النصيرات، وفجرت عيني نفقين مفخخين في قوات الهندسة بمنطقة المغراقة، واوقعتهم بين قتيل وجريح.

وغداة انسحاب قوات الاحتلال من بيت حانون، كشفت القسام عن تسجيل يظهر قنص مقاتليها جنديا إسرائيليا في بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

هذا فيما جددت سرايا القدس قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صواريخ ردا على جرائم جيش الاحتلال الذي يستعد لاجتياح رفح في الجنوب بعد فشله في تحقيق اهداف عداونه بالقضاء على حركة حماس واطلاق سراح الاسرائيليين المحتجزين.