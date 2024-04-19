مراسل العالم: احداث تحصل لاول مرة في غزة منذ عملية "الوعد الصادق"

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واضاف ان في مناطق الشمال ارتكب مجزرة في حي الشيخ رضوان، ذلك بالاضافة الى استمرار القصف في منطقة بيت حنون ومنطقة غزة حيث يقوم سلاح مدفعية جيش الاحتلال باطلاق القذائف على منازل المواطنيين دون سابق انذار او تحذير.

وتابع لاول مرة منذ بداية العدوان على غزة تدخل بعثة طبية اجنبية من خارج قطاع غزة الى مناطق شمال غزة وقد توجهت مباشرة الى مستشفى كمال عدوان الحكومي وهو اكبر مستشفى يعمل حاليا لخدمة المرضى بعد تدمير مجمع الشفاء ومستفى القدس والمستشفى الاندونيسي في شمال قطاع.

واشار الى ان المواطنون يأملون بادخال المستلزمات الطبية واعادة بناء واحياء مستشفى الشفاء، بالاضافة الى وقف شامل للعدوان واعادة الاعمار.

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