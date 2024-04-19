مسيرات ضخمة في إيران دعما لعملية 'الوعد الصادق' التاريخية

العالم - إيران

كما نُظّمت المسيرات في المدن الإيرانية كأردبيل ومشهد وبجنورد وبيرجند وإصفهان وطهران دعماً للمقاومة وتضامناً مع غزة والشعب الفلسطيني.

هذا ووصف خطيب صلاة الجمعة في طهران حجة الإسلام محمد جواد حاج علي أكبري، عملية الوعد الصادق بانها تبعث على الفخر والاعتزاز وكانت ردا متوازنا.

وقال: الوعد الصادق تعتبر طوفان الاقصى الايرانية.

وأكد حجة الاسلام "محمد جواد حاج علي اكبري" على أن عملية الوعد الصادق المجيدة والقيمة كانت ردا عقابيا متوازنا وبسيطا معتبرا اياها طوفان الاقصى الايراني .

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنّ عملية "الوعد الصادق" عكست قوة إيران وإرادة شعبها الحديدية ووحدته، مضيفاً أنّ كلّ أطياف الشعب والتيارات السياسية كافة تُجمع على أن الرّد الإيراني، "عزّز من قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية".

وفي 13 نيسان/أبريل الجاري، أعلنت القوة الجوفضائية، التابعة لحرس الثورة في إيران، استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات.

وأكد البيان، الصادر عن الحرس، أنّ العملية التي تحمل اسم "الوعد الصادق" تأتي "في إطار معاقبة النظام الصهيوني على جرائمه".