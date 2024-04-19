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متظاهرون بريطانيون: الولايات المتحدة مجرمة لانها تدعم الإبادة +فيديو

الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

يستمر المتضامنون مع القضية الفلسطينية في التجمع يوميًا أمام مقر السفارة الأمريكية في لندن، لمدة أسبوع كامل تضامنًا مع أبناء غزة واستنكارًا للعدوان الإسرائيلي عليها، الذي استمر لقرابة سبعة أشهر، بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي راح ضحيته الآلاف من الضحايا. وتأتي هذه الوقفات ضمن سلسلة احتجاجات مستمرة يوميا في عموم بريطانيا.

العالم - مراسلون

في إطار فعاليات الاحتجاج المستمر لمدة أسبوع في لندن دعما لغزة ، يقوم البريطانيون بالتظاهر والاعتصام خارج السفارة الأمريكية، وذلك تحت شعار لن تكون هناك إبادة جماعية لولا الدعم الأمريكي. حيث يشارك في الاحتجاجات العوائل والأطفال يوميًا، احتجاجًا على السياسة الأمريكية التي تدعم "إسرائيل" وتسمح بانتهاك حقوق الإنسان في غزة.

وقالت متظاهرة"أتظاهر أمام السفارة الأمريكية لأنه لو لم يكن هناك دعم امريكي لما كانت "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في فلسطين."

وفي سياق متصل، تقدم الولايات المتحدة مساعدات تزيد عن 4 مليارات دولار سنويًا لـ"إسرائيل"، مما يجعلها أكبر مورد لها للمعدات العسكرية. تحت غطاء سياسي أمريكي واسع النطاق، يسمح باستمرار القتل الصهيوني للفلسطينيين، واحتلال وتدمير وسرقة أراضيهم دون عقاب.

وقالت متظاهرة اخرى "الهدف من وقفاتنا هو ربط الاحداث بين الإبادة في فلسطين ودعم الولايات المتحدة، ونحن نقف خارج السفارة الأمريكية لنظهر للجميع أننا نعلم أن الولايات المتحدة مجرمة لانها تدعم الإبادة. إنهم يسلحون "إسرائيل" و لا يمكننا الصمت حيال ذلك، يجب أن نتظاهر يوميا امام السفارة الأمريكية"

وفي مستجد جديد، دخلت حركة التظاهر في لندن مرحلة جديدة من الاعتصام المستمر، كوسيلة للتعبير عن غضبهم الشديد تجاه التعنت الحكومي وعدم الاستماع لأصوات الشعب فيما يتعلق بمعاناة الشعب الفلسطيني.

وبينت متظاهرة ان "هدفنا هو اظهار مدى سخطنا و رعبنا المستمر تجاه التمويل الامريكي للابادة الحاصلة في غزة"

بينما اشارت متظاهرة اخرى ان "حقوق الانسان موجودة لدى البعض فقط وما يحصل في غزة هو اجرام".

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