متظاهرون بريطانيون: الولايات المتحدة مجرمة لانها تدعم الإبادة +فيديو

العالم - مراسلون

في إطار فعاليات الاحتجاج المستمر لمدة أسبوع في لندن دعما لغزة ، يقوم البريطانيون بالتظاهر والاعتصام خارج السفارة الأمريكية، وذلك تحت شعار لن تكون هناك إبادة جماعية لولا الدعم الأمريكي. حيث يشارك في الاحتجاجات العوائل والأطفال يوميًا، احتجاجًا على السياسة الأمريكية التي تدعم "إسرائيل" وتسمح بانتهاك حقوق الإنسان في غزة.

وقالت متظاهرة"أتظاهر أمام السفارة الأمريكية لأنه لو لم يكن هناك دعم امريكي لما كانت "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في فلسطين."

وفي سياق متصل، تقدم الولايات المتحدة مساعدات تزيد عن 4 مليارات دولار سنويًا لـ"إسرائيل"، مما يجعلها أكبر مورد لها للمعدات العسكرية. تحت غطاء سياسي أمريكي واسع النطاق، يسمح باستمرار القتل الصهيوني للفلسطينيين، واحتلال وتدمير وسرقة أراضيهم دون عقاب.

وقالت متظاهرة اخرى "الهدف من وقفاتنا هو ربط الاحداث بين الإبادة في فلسطين ودعم الولايات المتحدة، ونحن نقف خارج السفارة الأمريكية لنظهر للجميع أننا نعلم أن الولايات المتحدة مجرمة لانها تدعم الإبادة. إنهم يسلحون "إسرائيل" و لا يمكننا الصمت حيال ذلك، يجب أن نتظاهر يوميا امام السفارة الأمريكية"

وفي مستجد جديد، دخلت حركة التظاهر في لندن مرحلة جديدة من الاعتصام المستمر، كوسيلة للتعبير عن غضبهم الشديد تجاه التعنت الحكومي وعدم الاستماع لأصوات الشعب فيما يتعلق بمعاناة الشعب الفلسطيني.

وبينت متظاهرة ان "هدفنا هو اظهار مدى سخطنا و رعبنا المستمر تجاه التمويل الامريكي للابادة الحاصلة في غزة"

بينما اشارت متظاهرة اخرى ان "حقوق الانسان موجودة لدى البعض فقط وما يحصل في غزة هو اجرام".