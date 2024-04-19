الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

اليمن.. مسيرات مليونية تطالب بعمليات الموجعة للكيان الصهيوني

الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد المشاركون في المسيرات المليونية الحاشدة التي شهدتها صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة استمرارهم في الخروج الأسبوعي حتى تنتصر غزة وأعلنوا مباركتهم للعمليات العسكرية اليمنية لاستهداف سفن العدو وتأييدهم لعملية الوعد الصادق الإيرانية مطالبين بالمزيد من العمليات الموجعة للعدو الصهيوني الغاصب حتى يتوقف العدوان والحصار المفروض على غزة الصامدة.

العالم - مراسلون

نصرة للانسان والاسلام في غزة، خرجت عاصمة العواصم صنعاء اليمن في مسيرات مليونية حاشدة لتؤكد بأن معركة اليمن ضد العدو الصهيوني مستمرة حتى تنتصر غزة.

واكد وكيل امانة العاصمة، خالد المداني، ان "اليمنيين كانوا في حالة شوق لتجديد عهدهم وتضامن ونصرتهم لغزة، فالشعب اليمني لا يمكن ان ينسى غزة وسيبقى معها حتى الانتصار وهو شعار هذه المسيرة".

المحافظات اليمنية هي الاخرى لم تغب عن المشهد بل كانت في قلب الموقف الفلسطيني جنبا الى جنب في معركته المحقة والمشروعة ضد كيان الاحتلال وداعميه.

وبين مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني، طه السفياني، انه " كما تحدث قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ان هذا الرد اتى في الوقت المناسب وان الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت الرد المناسب".

اليمنيون في كل ساحات الثورة باركوا عمليات القوات المسلحة اليمنية وعملية الوعد الصادق الايرانية داعين الى توسيع دائرة النار ضد العدو المنهار حتما.

اما فلسطين فستظل عربية اسلامية لا عبرية ولو كرهت امريكا يقول هؤلاء الأحرار.

هو مشهد مهيب يرسمه اليمنيون في كل جمعة وموقف ثابت يسجلونه في كل ميدان.

روابط ذات صلة

مظاهرات حاشدة باليمن تحت شعار 'معركتنا مستمرة حتى تنتصر غزة'

عدوان أمريكي بريطاني جديد على الحديدة اليمنية

رئیسی: مبادرات اليمن الشجاعة ستغير المعادلة لصالح شعب غزة

إحتفالات في اليمن تأييدا لعملية"الوعد الصادق"ضد كيان الإحتلال