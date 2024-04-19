اليمن.. مسيرات مليونية تطالب بعمليات الموجعة للكيان الصهيوني

العالم - مراسلون

نصرة للانسان والاسلام في غزة، خرجت عاصمة العواصم صنعاء اليمن في مسيرات مليونية حاشدة لتؤكد بأن معركة اليمن ضد العدو الصهيوني مستمرة حتى تنتصر غزة.

واكد وكيل امانة العاصمة، خالد المداني، ان "اليمنيين كانوا في حالة شوق لتجديد عهدهم وتضامن ونصرتهم لغزة، فالشعب اليمني لا يمكن ان ينسى غزة وسيبقى معها حتى الانتصار وهو شعار هذه المسيرة".

المحافظات اليمنية هي الاخرى لم تغب عن المشهد بل كانت في قلب الموقف الفلسطيني جنبا الى جنب في معركته المحقة والمشروعة ضد كيان الاحتلال وداعميه.

وبين مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني، طه السفياني، انه " كما تحدث قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ان هذا الرد اتى في الوقت المناسب وان الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت الرد المناسب".

اليمنيون في كل ساحات الثورة باركوا عمليات القوات المسلحة اليمنية وعملية الوعد الصادق الايرانية داعين الى توسيع دائرة النار ضد العدو المنهار حتما.

اما فلسطين فستظل عربية اسلامية لا عبرية ولو كرهت امريكا يقول هؤلاء الأحرار.

هو مشهد مهيب يرسمه اليمنيون في كل جمعة وموقف ثابت يسجلونه في كل ميدان.