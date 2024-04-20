العراق.. من يقف وراء انفجارات كالسو؟

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مکتب قناة العالم في بغداد ان قاعدة "كالسو" کانت تضم أفراداً من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ووحدة للدروع تابعة للحشد الشعبي تعرضت لـ5 انفجارات، ادت الی دمار وحريق هائل.

وتسارعت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم السبت، بنفي أنتساب الانفجار الی قواتها في العراق.

وأصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانا، أكدت فيه أنها تجري تحقيقا وأنها ستعلن تفاصيل الحادث في حال انتهاء التحقيق الأولي.

وتوعد الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، بأنه "سيتم الرد على من يقف خلف الاعتداء على مقر الحشد في بابل كائناً من يكون".