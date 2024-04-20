الإحتلال يواصل غاراته وقصفه المدفعي على قرى وبلدات جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

المقاومة الإسلامية في لبنان واصلت اسنادها لأهالي غزة ومقاومتها وردها على ‌‏اعتداءات الاحتلال واستهدفت ‏مبنيين يستخدمهما جنوده في مستوطنة المطلة كما استهدفت ‏مبنيين آخرين يستخدمهما جنود الاحتلال في مستعمرة شلومي بالجليل الغربي.

ونفذت المقاومة سلسلة عمليات ضد مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده مستهدفة ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا ما أدى لتدميرها وانتشارًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مستوطنة 'إيفن مناحم' بالأسلحة الصاروخية محققة إصابات مؤكدة.‏



وفيما دوت صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات وتحدث إعلام الاحتلال عن رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، استهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وانتشارا للجنود بمحيطه فضلا عن استهداف موقع حدب ‏يارين ‏وانتشارللجنود في جبل عداثربالأسلحة الصاروخية والمناسبة وتحقيق اصابات مباشرة.



المراسل العسكري للقناة أربعة عشر العبرية قارن بين مستوطني الشمال الذين باتوا لا يستطيعون التفاخر بقوة الجيش وبالقيادة الشمالية بشكل خاص وبين اللبنانيين الذي يصورون صواريخ حزب الله المضادة للدبابات عندما تفجر.

وقال المراسل العسكري لموقع 'والاه' العبري إنه على الجيش الإسراع في إيجاد حل للطائرات بدون طيار التي تُطلق من لبنان معتبرا أن الوضع الذي ينظر فيه الجنود إلى السماء عندما يسمعون طنيناً يجب أن يتوقف.

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