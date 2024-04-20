عبد اللهيان: كان بإمكاننا ضرب حيفا وتل أبيب واستهداف جميع موانئ الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

فالفلسفة الوجودية لهذه القوات - بحسب تأكيد المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد أبو الفضل شكارجي هو عن وحدة أراضي البلاد، لذلك في حالة وجود أي تهديد للحدود، فسوف تلقن هذه القوات الأعداء درساً كبيراً.

العميد شكارجي لفت إلى إنه لو لم تكن قوة الردع لدى إيران عالية لما فكر الأعداء لحظة واحدة في مهاجمة إيران الإسلامية مشيراً إلى أن هذه القوة تنمو وتتوسع يوما بعد يوم.

قدرات إيران تحدث عنها وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة أن بي سي نيوز وأشار إلى إن إيران كان بإمكانها ضرب حيفا وتل أبيب، واستهداف جميع الموانئ الاقتصادية للكيان الإسرائيلي، لكن خطها الأحمر كان المدنيون واصفاً ما حدث في مدينة إصفهان بأنه محاولة إسرائيلية لخلق انتصار من هزيمته المتكررة.

وأكد حسين أمير عبد اللهيان/ وزير الخارجية الإيراني:"إن ماحدث في اصفهان لم يكن بهجوم انما كان بمثابة تحليق طائرتين او ثلاثة في سماء اصفهان تشبه الالعاب التي يستخدمها اطفال إيران وتم استهداف هذه الطائرات واسقاطها من قبل الدفاعات الجوية الايرانية اليقظة والتي هي دائما على اهبّة الاستعداد".



وحول مستوى جاهزية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعامل مع التهديدات المحتملة أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي إن القوات المسلحة الإيرانية الآن في ذروة الاستعداد وعلى مدى سنوات عديدة قامت بزيادة قدراتها الدفاعية والعسكرية لتكون قادرة على الرد بشكل حاسم على أدنى هجمات الأعداء.

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