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شاهد وصية أصغر شهيد في كتيبة طولكرم

الخميس ٢٥ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

قصص الشهداء في فلسطين المحتلة لا تنتهي.. التقرير التالي يسلط الضوء على واحدة من بين آلاف قصص الشهداء وهي قصة الشهيد جهاد زنديق أصغر مقاوم في كتيبة طولكرم الذي استشهد في يوم ميلاده.

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هذه وصية الشهيد جهاد زنديق اصغر مقاتل في كتيبة طولكرم، الاطفال هنا يكتبون الوصايا ويهدوننا لأبائهم الذين يكبرون فقط بعد رحيل الأبناء.

هكذا يصافح الوالد المكلوم رفاق ابنه الشهيد وهكذا يتفقد مكان ارتقاء ابنه الذي ضل يقاتل حتى النفس الأخير .

رغم الفراق، إلّا أن الصبر أعظم والأيمان بأن الشهداء لا يموتون بل هم أحرار يكبرون في عالم آخر ، عالم لا يوجد فيه احتلال.

القضية إذا كبيرة وأكبر من أحلام الأطفال في المخيمات الفلسطينية.. هنا يكبر الأطفال على اصوات الاشتباكات فيصيرون رجالاً يدفعون ثمن فلسطين بارواحهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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