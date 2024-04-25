شاهد وصية أصغر شهيد في كتيبة طولكرم

العالم – خاص بالعالم

هذه وصية الشهيد جهاد زنديق اصغر مقاتل في كتيبة طولكرم، الاطفال هنا يكتبون الوصايا ويهدوننا لأبائهم الذين يكبرون فقط بعد رحيل الأبناء.

هكذا يصافح الوالد المكلوم رفاق ابنه الشهيد وهكذا يتفقد مكان ارتقاء ابنه الذي ضل يقاتل حتى النفس الأخير .

رغم الفراق، إلّا أن الصبر أعظم والأيمان بأن الشهداء لا يموتون بل هم أحرار يكبرون في عالم آخر ، عالم لا يوجد فيه احتلال.

القضية إذا كبيرة وأكبر من أحلام الأطفال في المخيمات الفلسطينية.. هنا يكبر الأطفال على اصوات الاشتباكات فيصيرون رجالاً يدفعون ثمن فلسطين بارواحهم.

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