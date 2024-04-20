الأمم المتحدة تحذر من كارثة بيئية خطيرة في غزة.. ما هي؟

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، إنّ نظام جمع وتنظيم النفايات في غزة تعرض لأضرار جسيمة بسبب تدمير مرافق إدارة النفايات ومراكز النفايات الطبية. وأضاف دوجاريك: "270 ألف طن من النفايات الصلبة تراكمت في غزة، وهذا يخلق كارثة بيئية وصحية على حد سواء".

من ناحية أخرى، أشار دوجاريك إلى أن المخاطر لا تزال مستمرة بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في غزة، ولفت إلى أن "الصراع وتدمير الطرق والعثور على القنابل غير المنفجرة يزيد من صعوبة العمل".

وسبق لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نبّه، في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أن تراكم النفايات الصلبة والبرازية، الذي تفاقم بسبب الأمطار والفيضانات، يؤدي أيضا إلى ظهور تهديدات صحية وبيئية خطيرة. وأبلغت حينها منظمة الصحة العالمية بالفعل عن 152 ألف حالة إسهال، وأن أكثر من نصف هذه الحالات لأطفال دون سن الخامسة. كما أن عدم القدرة على معالجة المياه بالكلور لقتل البكتيريا "يؤدي إلى تفاقم الوضع المثير للقلق بالفعل".