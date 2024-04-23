مقاتل بكتيبة طولكرم يوزع الحلوى بعد خوض إشتباكات لأكثر من 50 ساعة مع الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

هل يخطر على بال منظومة أمن الاحتلال بأن يوزع هذا المقاتل في كتيبة طولكرم، الحلوى بعد خوض اشتباكات استمرت لأكثر من خمسين ساعة في مخيم نور شمس، وبعد ان ودع رفاقه شهداء.

هو سؤال ربما يكون هزلياً بالنسبة لمقاومين لم يتعلموا أساسيات القتال، ولكنهم في كل مرة ينجون ويعودون للقتال.

كاميرا العالم أجرت هذا اللقاء الخاص مع المتحدث باسم كتيبة طولكرم بعد خوض هذه الكتيبة اشتباكات لأكثر من 50 ساعة، اسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا بينهم 11 مقاوما من كتيبة طولكرم ونجى فيها ابرز من قال عنهم الاحتلال انهم على قائمة الاغتيالات ومحمد جابر الملقب بابو شجاع كان أبرزهم.

وقال ابو سيف المتحدث باسم كتيبة طولكرم سرايا القدس في مخيم نور شمس:" بعد اشتباكات قوية وعنيفه جدا في عدة حارات ومحاور في المخيم وكمائن الموت من مسافة صفر وتفجير العبوات الناسفة التي حققت الخسائر، ونحن لا نصدق روايات جيش الاحتلال التي تقول باصابة تسعة جنود فقط.. نحن نصدق فقط رواية مجاهدينا الذين اكدوا وقوع قتلى وليست اصابات، فاذا الاحتلال قد توقع بأنه اغتال ابو شجاع واسره فنقول ان ابو شجاع قد صنع الفي شجاع خلفه".

رجال الله كما اعتاد اهالي مخيم نور شمس على تسميتهم لا يزالون يتشبثون بالسلاح رغم القتل الذي لم يميتهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...