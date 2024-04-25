آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

العالم – خاص بالعالم

ونوه مراسلنا الى انتهاج الاحتلال الإسرائيلي سياسة الارض المحروقة من خلال قصفه للأحراش المعمرة في منطقه اللبونة وحرش يارون بعشرات القذائف الفوسفورية والحارقة ما أدى إلى إحراق مساحات كبيرة من هذه الاحراش، ففي اللبونه تمكنت فرق الانقاذ والدفاع المدني من السيطرة على الحريق.

ولفت مراسلنا إلى أنه في حرش يارون ما زالت حتى الآن تعمل هذه الفرق بعد تعرضها من قبل الاحتلال لعرقلة بالقيام بعملها من خلال إطلاق النار عليها.

وبين مراسلنا ان الاحتلال الاسرائيلي لم تتوقف اعتداءاته على هذا الاسلوب فكان هنالك مجموعة وسلسلة من الغارات الحربية التي شنها هذا اليوم على منطقة علما الشعب، حيث شن غارتين، وعلى المنطقة الممتدة من سهل حلتا حتى اعالي بلده الخريبة في اقليم العرقوب بأربع غارات من النوع الكبير والثقيلة والقوية جدا.

واوضح مراسلنا ان مدفعية الاحتلال كانت تستهدف العديد من قرى البقاع القطاع الغربي وخاصة بلده اللبونة وبلده طير حرفا والمثلث الذي يربط طير حرفا بشيحين وبلدة الجبين.

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