إصابة 9 جنود إسرائيليين في مدينة طولكرم

العالم - فلسطين

وقال في بيان إن 9 ضباط وجنود أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة منذ بدء الاقتحام (الخميس) في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم”.

وأضاف: “تم إجلاء جميع الجنود المصابين لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات، كما تم إبلاغ عائلاتهم”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث اقتحامه في المخيم، وسط حملة اعتقالات للفلسطينيين وجرف منازل ومحال تجارية، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، بحسب شهود عيان وتصريح مسؤول.

وفي وقت سابق اليوم، قال مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وابن مخيم نور شمس، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يمارس “إبادة جماعية” في المخيم لليوم الثالث، وسط تواصل اقتحام جيشها للمدينة والمخيم ما أسفر عن شهداء وجرحى.

ومساء الخميس، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) إن الجيش بدأ تنفيذ “عملية عسكرية واسعة النطاق” في مخيم نور شمس، دون ذكر أي تفاصيل بشأن هدف العملية أو مدتها.